Zanzare | ecco cosa le fa allontanare | questo trucco funziona sempre

Le Zanzare sono gli ospiti meno graditi dell'estate. Esistono tantissimi rimedi naturali per sbarazzarsi di questi insetti così fastidiosi. ecco tutte le piante e gli alimenti che le Zanzare non gradiscono. Il caffè contro le Zanzare Tutto quello di cui avrete bisogno è: dei fondi di caffè asciutti, un contenitore e carta d'alluminio. Bisogna ricoprire quindi il contenitore con l'alluminio e inserire all'interno i fondi di caffè. A questo punto bisogna bruciare i fondi dei caffè in modo che l'odore dei composto si senta in tutto l'ambiente. In questo modo le Zanzare, infastidite dall'odore, staranno alla larga. Ci sono tanti altri rimedi naturali per tenere lontani gli insetti e soprattutto le Zanzare: vediamone qualcuno.

