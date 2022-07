Vito Coppola lascia Ballando con le Stelle | ecco perché

(Di sabato 9 luglio 2022) Il ballerino, che ha vinto la passata edizione dicon le, non prenderà parte alla nuova stagione dello show Il maestro di ballo originario di Eboli, che in coppia con la cantante Arisa ha vinto la sedicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci,il programma storico di Rai Uno.è entrato nel cast dicon lesolo lo scorso anno. Un debutto magnifico quello del ballerino classe 1992. Infatti, l’alchimia nata con la sua partner Arisa li ha portati a sollevare la coppa di primi classificati.fuori dacon le(fonte: Instagram)Il prossimo anno, però, il ...

Dopo il successo della scorsa edizione accanto ad Arisa il ballerino approderà all'estero, sul palco di Strictly Come Dancing. Vito Coppola non sarà nel cast di Ballando con le Stelle. Vito Coppola ha partecipato ad una sola edizione di Ballando Con Le Stelle, vincendola, in coppia con Arisa, ma anche conquistando l'ammirazione e ...