Una Vita anticipazioni: Aurelio rapisce Valeria, cosa farà Rodrigo (Di sabato 9 luglio 2022) Aurelio Quesada, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, manifesterà sempre più la sua natura crudele e spietata soprattutto nei confronti di Rodrigo Lluch e Valeria Cardenas. L'uomo desidera che Lluch gli ceda la formula di un pericoloso gas e per ottenerla non si fermerà di fronte a niente. Le anticipazioni rivelano che Genoveva farà arrivare lo scienziato ad Acacias grazie al suo uomo di fiducia, Cuevas. Poco dopo, però, Marcelo aiuterà Aurelio a capire che Lluch è nel quartiere e il Quesada, dopo aver assassinato l'investigatore, condurrà Rodrigo in un laboratorio dove lo obbligherà a lavorare alla formula del gas. L'uomo, però, si rifiuterà di sottostare alle sue richieste e il messicano, per convincerlo, gli toglierà acqua e cibo. ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 luglio 2022)Quesada, nel corso delle prossime puntate di Una, manifesterà sempre più la sua natura crudele e spietata soprattutto nei confronti diLluch eCardenas. L'uomo desidera che Lluch gli ceda la formula di un pericoloso gas e per ottenerla non si fermerà di fronte a niente. Lerivelano che Genovevaarrivare lo scienziato ad Acacias grazie al suo uomo di fiducia, Cuevas. Poco dopo, però, Marcelo aiuteràa capire che Lluch è nel quartiere e il Quesada, dopo aver assassinato l'investigatore, condurràin un laboratorio dove lo obbligherà a lavorare alla formula del gas. L'uomo, però, si rifiuterà di sottostare alle sue richieste e il messicano, per convincerlo, gli toglierà acqua e cibo. ...

Pubblicità

giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - santegidionews : La scelta di Floribert di opporsi alla corruzione è stata il frutto di una vita che si è radicata nel Vangelo vissu… - SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - zugojapan : @ilnonequilibrio Una sola volta ho speso 80 euro per una camicetta nella vita, bella da matti, mio marito l'ha data… - Giusepp72686358 : RT @neldubbiodormo_: Eseguite sempre l’autopalpazione e osservate almeno una volta al mese il vostro seno..se ci sono noduli, dei cambiamen… -