Ucraina | i russi stanno bruciando i campi di grano | “A fuoco la sicurezza alimentare del mondo”

(Di sabato 9 luglio 2022), idimettendo a rischio non solo la disponibilità di scorte alimentari per gli ucraini ma anche per ilintero. Intanto, Kiev ha annunciato di voler procedere alla riapertura dei porti fluviali sul Danubio per consentire la ripresa delle esportazioni di cereali. Il portavoce dell’amministrazione militare di Odessa, Serguy Bratchuk, secondo quanto riferito da The Guardian, ha denunciato le recenti azioni dell’esercito russo che sta “intenzionalmente” distruggendo ie i raccolti dinella regione di Kherson, inmeridionale. Le forze inviate da Mosca, inoltre,anche impedendo lo spegnimento degli incendi che ...

Pubblicità

giorgio_gori : Comandano i russi, è ammessa solo la lingua russa, domina la propaganda russa e ogni libera espressione è vietata,… - Corriere : In Ucraina i russi ora bruciano i campi di grano: «L’ultimo ricatto» - riotta : I russi svuotano le galere da detenuti con esperienza militare e li mandano #Ucraina - Ultron65 : RT @bordoni_russia: Il portavoce del Pentagono nega che agli ucraini abbiano perso due HIMARS (come affermato dai russi) e dice che gli Us… - MaryWinner6 : RT @GabrieleCarrer: Oltre 500 diplomatici russi sono stati espulsi dai Paesi europei dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Uno fa eccezi… -

... ieri, su account e siti filo -: la premier estone, negli ultimi, si è distinta infatti per le sue posizioni nettamente a favore dell'in un Paese dove c'è una nutritissima minoranza ...In totale, dal 24 febbraio scorso, cioè da quando le truppe russe hanno invaso l', oltre 500 diplomaticisono stati espulsi dai Paesi occidentali. Tra le poche eccezioni c'è la Svizzera, ...Washington, 9 lug. Più di cinque ore di colloquio tra Antony Blinken e Wang Yi. Lo riporta il New York Times. Il segretario di Stato Usa ha incontrato a Bali il ...Gli artisti russi che dicono no nelle loro canzoni o nei loro videoclip. Da Yuri Shechuk ai Little Big, in questi mesi in molti hanno pubblicato ...