Tragedia in spiaggia, padre annega mentre fa il bagno. Il figlio di 8 anni è disperso (Di sabato 9 luglio 2022) Un bambino di otto anni risulta disperso in mare mentre il padre è morto annegato mentre stava facendo il bagno. È questo il bilancio della drammatica mattinata di oggi a Fano in provincia di Pesaro-Urbino. padre e figlio erano in acqua e il mare era molto mosso quando improvvisamente sono stati travolti dalle onde e dalla forte corrente che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

