Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Wout van Aert, volata eccellente. Tadej Pogacar è battibile, molto bene Alberto Bettiol (Di sabato 9 luglio 2022) pagelle OTTAVA TAPPA Tour DE France 2022 Wout van Aert, voto 10: dopo un paio di giornate dubbiose è tornato ad alzare le braccia al cielo in grande stile. Il belga della Jumbo-Visma gestisce al meglio il finale, non soffre lo scontro diretto con Pogacar e batte tutti nettamente, cogliendo la seconda vittoria di tappa in questo Tour e allungando in chiave Maglia Verde. Michael Matthews, voto 8: che non sia un vincente nato, è noto a tutti. Che sia comunque un corridore dalla grandissima caratura, che su questi arrivi è sempre protagonista, è dimostrato ampiamente. Se la gioca alla pari con van Aert, ma esce sconfitto e deve accontentarsi della piazza d’onore. Tadej Pogacar, voto 7,5: finalmente, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022)OTTAVA TAPPADEvan, voto 10: dopo un paio di giornate dubbiose è tornato ad alzare le braccia al cielo in grande stile. Il belga della Jumbo-Visma gestisce al meglio il finale, non soffre lo scontro diretto cone batte tutti nettamente, cogliendo la seconda vittoria di tappa in questoe allungando in chiave Maglia Verde. Michael Matthews, voto 8: che non sia un vincente nato, è noto a tutti. Che sia comunque un corridore dalla grandissima caratura, che su questi arrivi è sempre protagonista, è dimostrato ampiamente. Se la gioca alla pari con van, ma esce sconfitto e deve accontentarsi della piazza d’onore., voto 7,5: finalmente, ...

Pubblicità

RaiSport : #RaiTour ?? Il favorito di giornata Wout #VanAert conquista l'8a tappa Dole-Losanna. Terzo Tadej #Pogacar, sempre in… - El_Presid3nt : RT @ledep: Poche cose secondo me raccontano meglio la rivoluzione in atto nel ciclismo meglio dei secondi posti di Matthews in questo Tour… - InsideMagazine_ : NTT estende il più grande Connected Stadium del mondo al Tour de France Femmes - ciclismoliquido : RT @ledep: Poche cose secondo me raccontano meglio la rivoluzione in atto nel ciclismo meglio dei secondi posti di Matthews in questo Tour… - ledep : Poche cose secondo me raccontano meglio la rivoluzione in atto nel ciclismo meglio dei secondi posti di Matthews in… -