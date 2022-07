Tom Hanks | il grande attore americano in 5 ruoli cult

(Di sabato 9 luglio 2022) Compie oggi 66 anni Tom. È uno dei più iconici e grandi attori americani in circolazione. È il solo insieme a Spencer Tracy ad aver vinto due Oscar al migliorprotagonista consecutivamente su sei candidature. Tra gli altri premi ricordiamo 5 Golden Globe ed un Orso d’argento a Berlino. “Sono stato fortunato in quanto la mia sete artistica è cresciuta continuamente, anche se avevo fatto abbastanza film romantici ed ero arrivato a dire a me stesso: ‘Non leggerò nemmeno più quei copioni’.” Queste sono dichiarazioni di Tomche ci fanno capire qual è il segreto di una carriera così strepitosa. L’iconicoche avrebbe potuto anche ritirarsi dopo aver vinto due Oscar consecutivi negli anni 90? è invece andato ad avanti diventando uno dei più gradi di sempre. La galleria ...

al Festiva di Cannes 2022 Nato a Concord, in California, nel 1956compie sessantasei anni il 9 luglio. Il due volte premio Oscar (per 'Philadelphia' e 'Forrest Gump') ha all'attivo ...è nato il 9 luglio 1956 e nel corso della sua lunga carriera ha sempre conquistato gli spettatori, fin dalle pellicole dei suoi inizi: 'Splash - Una sirena a Manhattan' (di Ron Howard, 1984),... Buon compleanno Tom Hanks: dove vedere in streaming i suoi ultimi film Il 9 luglio l’attore premio Oscar compie 66 anni: ecco i film di recente produzione in cui vederlo in azione Nato a Concord, in California, nel 1956 Tom Hanks compie sessantasei anni il 9 luglio. Il d ...L'attore americano ha fatto della versatilità la sua caratteristica peculiare, risultando tra gli interpreti più trasformisti della storia del cinema.