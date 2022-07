Todi sogna con Passaro | “Non avevo mai battuto Darderi | pubblico determinante” Eliminati Cobolli e Maestrelli

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Il match tra Francescoe Lucianoè stato un grande spot per il tennis. Al Tennis Club1971 la giornata di quarti di finale si chiude con la grande lotta tra i due azzurri, a spuntarla è il classe 2001 di Perugia che stacca il pass per la semifinale degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. L’idolo delumbro si giocherà un posto in finale contro Pedro Cachin, prima testa di serie del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, passato indenne dal doppio turno contro Gigante e Rodriguez Taverna. Si ferma invece la corsa di Flavioe Tommasoche si sono arresi rispettivamente a Nicolas Kicker e Daniel Masur., tre set di spettacolo a ...