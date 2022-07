Sadeck | chi è il vincitore di Tu si que vales

(Di sabato 9 luglio 2022)è ilsi que. Il coreografo francese ha vinto l’ottava finale del programma dei talenti di Canale 5. La sua emozionante coreografia ispirata al volo degli uccelli ha conquistato la giuria, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, e il pubblico al televoto Chi èdi Tu si queBerrabah, noto comeWaff, è un coreografo, ballerino, designer e pittore francese. Ha creato la ‘Geodance – Geometrie Variable’: coreografie geometriche e ipnotiche eseguite dal suo corpo di ballo con movimenti in sincrono delle braccia e del busto., come un direttore d’orchestra, è di spalle al suo corpo di ballo e ne dirige i ...

Pubblicità

Tuttavia c'èha tenuto duro dimostrando di avere l'energia e le idee per andare avanti: e ... ideata dal coreografo franceseWaff in omaggio alle mani delle maestranze dell'azienda. Va ...Tuttavia c'èha tenuto duro dimostrando di avere l'energia e le idee per andare avanti: e ... ideata dal coreografo franceseWaff in omaggio alle mani delle maestranze dell'azienda. Va ...