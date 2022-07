Roma, Oliveira saluta i giallorossi direzione Galatasaray (Di sabato 9 luglio 2022) Il centrocampista portoghese Sergio Oliveira, tramite un post su Instagram, ha salutato la Roma di Josè Mourinho. Il calciatore infatti vivrà un’esperienza in Turchia, al Galatasaray. Ecco il suo messaggio di congedo: ““Ogni club è a suo modo unico e speciale, ma qualcuno occupa un posto speciale nel mio cuore. Desidero ringraziare tutti alla Roma per aver avuto l’opportunità di far parte di questo grande club. Il privilegio di lavorare da vicino con Mourinho, di giocare al fianco di calciatori straordinari, di essere assistito da uno staff fantastico è, personalmente, qualcosa che non dimenticherò mai. Inoltre, un grazie ENORME a tutti i tifosi. La vostra passione straordinaria mi ha fatto sentire parte della vostra famiglia dal primo minuto. Non dimenticherò mai la finale di Tirana e i ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Il centrocampista portoghese Sergio, tramite un post su Instagram, hato ladi Josè Mourinho. Il calciatore infatti vivrà un’esperienza in Turchia, al. Ecco il suo messaggio di congedo: ““Ogni club è a suo modo unico e speciale, ma qualcuno occupa un posto speciale nel mio cuore. Desidero ringraziare tutti allaper aver avuto l’opportunità di far parte di questo grande club. Il privilegio di lavorare da vicino con Mourinho, di giocare al fianco di calciatori straordinari, di essere assistito da uno staff fantastico è, personalmente, qualcosa che non dimenticherò mai. Inoltre, un grazie ENORME a tutti i tifosi. La vostra passione straordinaria mi ha fatto sentire parte della vostra famiglia dal primo minuto. Non dimenticherò mai la finale di Tirana e i ...

