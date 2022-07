Roma | incendio a Centocelle | fumo sospinto dal vento minaccia i palazzi «Sentite esplosioni»

Pubblicità

Corriere : Roma, maxi rogo a Centocelle: le prime immagini - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - fanpage : Questa mattina un incendio ha distrutto la “Bancarella del professore”, punto di ritrovo per gli amanti dei libri n… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @AntoStel: Stralcio da -ultim'ora- di @repubblica #Roma #incendio #incendioroma - gmerigo : RT @Emergenza24: UPDATE [09.07-18:50] Viale Togliatti #Centocelle #Roma #INCENDIO IN CORSO Autorità invitano a chiudere le finestre e non… -

Il fumo di undivampato in zona Centocelle, 9 luglio 2022 -brucia. Un vastoè scoppiato oggi nella zona del parco Centocelle. Molti cittadini riferiscono di boati e esplosioni. L'ipotesi è che il rogo stia interessando un autodemolitore nei ...Una storica bancarella di libri usati in piazzale Flaminio è stata distrutta da unscoppiato questa mattina poco dopo le 5. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una autobotte. Le fiamme hanno distrutto l'intera struttura, conosciuta come 'La bancarella del ...Diversi incendi da nord a sud di Roma hanno messo in difficoltà i vigili del fuoco e spaventato i cittadini Roma brucia. Letteralmente. Non solo per il caldo record degli ultimi giorni. Per la ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.