Miriana si sfoga | “All’interno della casa non venivo compresa Non mi piaceva quando mi accusavano di fare…”

(Di sabato 9 luglio 2022)Trevisan, una delle protagonistesesta edizione del Gf Vip, è tornata a parlare e l’ha fatto in un’intervista a “The People Gossip” dove non ha nascosto la delusione per i modi in cui è stata trattata dagli altri concorrenti nelladi Cinecittà. “Purtropponon. Io non stavo bene, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,, Sophie e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico daci deve…” Gf Vip, supesanti accuse: l’ex marito Pago furioso, annuncia querele con un post Gf Vip, Soleil fa una proposta ...

Pubblicità

Lanostratv

... La delusione dell'ex moglie di Pago: 'Una carezza in più me la sarei meritata' Oltre al chiacchierato attore Alex Belli, ancheTrevisan si è raccontata ai microfoni di The People Gossip. La ...non c'è stata ed ha sbottato dicendo che ogni volta si mette in mezzo il fattore età. In diretta prima ancora c'è stata anche un'altra discussione tra Davide Silvestri e Lulù . Entrambi si ... Miriana Trevisan si sfoga: "Al GF Vip mi accusavano di fare la vittima" Intervistata da Samuel Montegrande a "The People Gossip", Miriana Trevisan ha voluto parlare della sua avventura vissuta nella casa del "Grande Fratello Vip".L'ex gieffina torna a parlare dell'esperienza vissuta nel noto reality: "Non venivo compresa" La nota showgirl Miriana Trevisan è tornata a parlare ...