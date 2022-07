Mercato Milan, Romagnoli ha detto sì alla Lazio: è fatta (Di sabato 9 luglio 2022) Accordo raggiunto tra Romagnoli, che lascia il Milan, e la Lazio, che ha rilanciato e ha sbloccato lo stallo sul Mercato. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022) Accordo raggiunto tra, che lascia il, e la, che ha rilanciato e ha sbloccato lo stallo sul

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN Trovato l’accordo con il #Lille per #RenatoSanches. I rossoneri lavorano alla trattativa per p… - CDonisi : @russ_mario1 La cosa bella è che parlano di culo ma dal famoso mercato invernale che ha portato Ibra e kjaer il Mil… - ale13_spino : Secondo hln sport (giornale sportivo belga) De Ketelaere non ha giocato perché in accordo con il Bruges per ragioni… -