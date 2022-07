Marmolada: Zaia, 'settimana prossima riunione con regioni arco alpino' (Di sabato 9 luglio 2022) Canazei, 9 lug. (Adnkronos) - "Per noi è una tragedia, anche perché degli 11 morti 8 sono veneti. E' stata una settimana di angoscia e di ricerche. Voglio ringraziare i soccorritori e tutti coloro che hanno lavorato sin dai primi istanti". Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi ha partecipato a Canazei alla messa in ricordo delle vittime della Marmolada. Dopo il trasferimento di un alpinista tedesco, "domani una signora tedesca che si trova all'ospedale di Feltre partirà con una ambulanza, anche lei verso casa" portando così a cinque dagli iniziali otto i feriti ricoverati negli ospedali della zona. "Esprimo la mia vicinanza e le condoglianze a tutte le famiglie" di una tragedia che era "inevitabile" e di cui una possibile spiegazione va lasciata ai tecnici "anche se l'ambiente di certo non lo stiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Canazei, 9 lug. (Adnkronos) - "Per noi è una tragedia, anche perché degli 11 morti 8 sono veneti. E' stata unadi angoscia e di ricerche. Voglio ringraziare i soccorritori e tutti coloro che hanno lavorato sin dai primi istanti". Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca, che oggi ha partecipato a Canazei alla messa in ricordo delle vittime della. Dopo il trasferimento di un alpinista tedesco, "domani una signora tedesca che si trova all'ospedale di Feltre partirà con una ambulanza, anche lei verso casa" portando così a cinque dagli iniziali otto i feriti ricoverati negli ospedali della zona. "Esprimo la mia vicinanza e le condoglianze a tutte le famiglie" di una tragedia che era "inevitabile" e di cui una possibile spiegazione va lasciata ai tecnici "anche se l'ambiente di certo non lo stiamo ...

