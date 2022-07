Marmolada, sono 11 le vittime accertate (Di sabato 9 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le analisi scientifiche del Reparto investigativo speciale dei carabinieri hanno permesso di chiudere il cerchio identificando le persone reclamate dalle famiglie, in seguito al crollo del seracco della Marmolada domenica scorsa. “Abbiamo identificato tutte le vittime e assegnato le porzioni cadaveriche rimaste a disposizione. Anche il soggetto che mancava all'appello è stato identificato, abbiamo chiuso il cerchio e fermato il numero delle vittime a 11. A oggi non ci sono elementi per pensare a ulteriori soggetti interessati all'evento incidentale”. Lo ha detto il comandante del Ris, Giampietro Lago, nel corso di un punto stampa con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a Canazei.“Questa fase delicata dell'operazione si è chiusa in tempi molto rapidi. Stamani le ricerche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le analisi scientifiche del Reparto investigativo speciale dei carabinieri hanno permesso di chiudere il cerchio identificando le persone reclamate dalle famiglie, in seguito al crollo del seracco delladomenica scorsa. “Abbiamo identificato tutte lee assegnato le porzioni cadaveriche rimaste a disposizione. Anche il soggetto che mancava all'appello è stato identificato, abbiamo chiuso il cerchio e fermato il numero dellea 11. A oggi non cielementi per pensare a ulteriori soggetti interessati all'evento incidentale”. Lo ha detto il comandante del Ris, Giampietro Lago, nel corso di un punto stampa con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a Canazei.“Questa fase delicata dell'operazione si è chiusa in tempi molto rapidi. Stamani le ricerche ...

