LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Realini e Faulkner in testa, dietro rimangono solo Cavalli e Van Vleuten! (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D'ITALIA Donne 2022 13.52 500 metri alla cima del Passo Daone! 13.50 Faulkner ci prova davanti! Realini adesso paga un po' lo sforzo. 13.48 Si alza sui pedali Van Vleuten, mentre va su seduta Marta Cavalli. 13.46 Riprese le inseguitrici e saltate dalla coppia Cavalli-Van Vleuten. 13.44 Ha perso una decina di metri Mavi Garcia! rimangono in coppia Cavalli e Van Vleuten. 13.43 Si staccano Longo Borghini e Fisher-Black. 13.41 Ripresa Koster che faceva parte del quartetto delle inseguitrici. 13.39 C'è sempre più ...

