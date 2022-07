LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga a due, vantaggio di un minuto su un gruppo decimato (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 12.04 Il ritardo del gruppo è di 1’55” quando arriva ad Andalo. 12.02 Ecco la classifica aggiornata delle migliori scalatrici: 1 – CHABBEY Elise 40 – 2 – VAN VLEUTEN Annemiek 36 – 3 ?1 FAULKNER Kristen 35 8 4 ?1 GARCÍA Mavi 30 –5 – CAVALLI Marta 24 –6 – LONGO BORGHINI Elisa 20 – 7 – LABOUS Juliette 15 – 8 – MUZIC Évita 15 –9 ?6 REALINI Gaia 11 7 10 – LUDWIG Cecilie Uttrup 10 5 12.00 Questo il passaggio in cima a Fai della Paganella: 1 FAULKNER Kristen 82 REALINI Gaia 7 3 LUDWIG Cecilie Uttrup 5 4 CHAPMAN Brodie 4 5 HARVEY Mikayla 2 11.58 La testa della corsa ha appena raggiunto ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALED’ITALIA12.04 Il ritardo delè di 1’55” quando arriva ad Andalo. 12.02 Ecco la classifica aggiornata delle migliori scalatrici: 1 – CHABBEY Elise 40 – 2 – VAN VLEUTEN Annemiek 36 – 3 ?1 FAULKNER Kristen 35 8 4 ?1 GARCÍA Mavi 30 –5 – CAVALLI Marta 24 –6 – LONGO BORGHINI Elisa 20 – 7 – LABOUS Juliette 15 – 8 – MUZIC Évita 15 –9 ?6 REALINI Gaia 11 7 10 – LUDWIG Cecilie Uttrup 10 5 12.00 Questo il passaggio in cima a Fai della Paganella: 1 FAULKNER Kristen 82 REALINI Gaia 7 3 LUDWIG Cecilie Uttrup 5 4 CHAPMAN Brodie 4 5 HARVEY Mikayla 2 11.58 La testa della corsa ha appena raggiunto ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo non lascia andare la fuga - #Donne #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: è sfida Van Vleuten-Cavalli sul Passo Daone! - #Donne #tappa… - semioticmonkey : Oh mai gli Irons stanno ancora in giro a fare i concerti?! In pensione non ci vanno, loro che possono? P.S. il mio… - Eurosport_IT : Dopo l'arrivo di Aldeno si riparte da San Michele All’Adige ????????? ?? H 12:45 - San Michele All’Adige > San Loren… - zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Marta Cavalli si gioca il tutto per tutto sul Passo Daone - #Donne… -