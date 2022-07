Ipotesi Navas e Kepa al Napoli: può succedere in un caso! (Di sabato 9 luglio 2022) Sembra ormai una storia senza fine quella legata al futuro portiere del Napoli di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Le strade con David Ospina sono ormai definitivamente separate, mentre la scelta che sembrava quasi definitiva di Alex Meret sta ricominciando a vacillare sotto il peso di nomi forti che sono stati accostati al Napoli negli ultimi giorni. Meret Napoli (Getty Images) In particolare si parla di Keylor Navas, portiere del PSG, e Kepa, portiere del Chelsea. Si tratta in entrambi i casi di profili internazionali, che ostacolerebbero il posto nella squadra titolare di Alex Meret, richiesta centrale nella sua opzione di rinnovo. In entrambi i casi lo scoglio insormontabile è l’ingaggio: Keylor Navas ha uno stipendio di 12 milioni, mentre Kepa di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Sembra ormai una storia senza fine quella legata al futuro portiere deldi Luciano Spalletti per la prossima stagione. Le strade con David Ospina sono ormai definitivamente separate, mentre la scelta che sembrava quasi definitiva di Alex Meret sta ricominciando a vacillare sotto il peso di nomi forti che sono stati accostati alnegli ultimi giorni. Meret(Getty Images) In particolare si parla di Keylor, portiere del PSG, e, portiere del Chelsea. Si tratta in entrambi i casi di profili internazionali, che ostacolerebbero il posto nella squadra titolare di Alex Meret, richiesta centrale nella sua opzione di rinnovo. In entrambi i casi lo scoglio insormontabile è l’ingaggio: Keylorha uno stipendio di 12 milioni, mentredi ...

Pubblicità

elilu4583 : @iINSIDER_ Per me non c’è nulla da ridere! Se per ipotesi viene Navas ad esempio, o Dybala? Io direi che bisognerebbe essere più cauti - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Repubblica – Napoli, clamorosa ipotesi Keylor Navas: Meret di nuovo in… - onlynapoli1926 : ?? Il #Napoli pensa a Keylor #Navas per la porta. Il 35enne portiere della #CostaRica e del #Psg, sta valutando v… -