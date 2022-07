In fiamme bancarella di libri usati a Roma, indaga Polizia (Di sabato 9 luglio 2022) Una bancarella di libri usati in piazzale Flaminio a Roma è stata distrutta da un incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 5. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una autobotte. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Unadiin piazzale Flaminio aè stata distrutta da un incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 5. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una autobotte. Le ...

dinamocorrenti : RT @LanfrancoPalazz: La bancarella dei libri di piazzale Flaminio stanotte data alle Fiamme. Bruciare turti questi libri è un crimine. #Rom… - Robertadm : RT @LanfrancoPalazz: La bancarella dei libri di piazzale Flaminio stanotte data alle Fiamme. Bruciare turti questi libri è un crimine. #Rom… - MoltoBenone : RT @SkyTG24: Incendio a Roma, in fiamme bancarella di libri usati - SkyTG24 : Incendio a Roma, in fiamme bancarella di libri usati - mathildbauchard : RT @radioromait: In fiamme la “bancarella del professore” a piazzale Flaminio: distrutto lo storico chiosco di libri -