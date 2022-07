I lupi del Parco Alpi Marittime e consigli per l’estate con i quattrozampe (Di sabato 9 luglio 2022) Sono color grigio perla, gli occhi scintillanti, lo sguardo fiero: sono gli otto lupi che vivono nel centro faunistico “Uomini e lupi” in un bel Parco Alpino, dove i bambini imparano a non temere il “cattivo” delle favole e ad ammirare la sua straordinaria bellezza. Gli animali del bosco sono i protagonisti assoluti nel CRAS Stella del Nord della LEIDAA, ma questa volta faremo conoscenza anche con gli operatori e i volontari. Questa volta poi tocca a Meme, color miele, la cagnetta del campione olimpico Rosolino che, guardate un po’, è lei pure provetta nuotatrice. E saranno tanti i consigli per passare un’estate piena di gioia (e in sicurezza) in compagnia dei nostri amici animali. Tantissime storie arricchiscono la prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 luglio 2022) Sono color grigio perla, gli occhi scintillanti, lo sguardo fiero: sono gli ottoche vivono nel centro faunistico “Uomini e” in un belno, dove i bambini imparano a non temere il “cattivo” delle favole e ad ammirare la sua straordinaria bellezza. Gli animali del bosco sono i protagonisti assoluti nel CRAS Stella del Nord della LEIDAA, ma questa volta faremo conoscenza anche con gli operatori e i volontari. Questa volta poi tocca a Meme, color miele, la cagnetta del campione olimpico Rosolino che, guardate un po’, è lei pure provetta nuotatrice. E saranno tanti iper passare un’estate piena di gioia (e in sicurezza) in compagnia dei nostri amici animali. Tantissime storie arricchiscono la prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta ...

