Federica Panicucci la fa grossa a Nicola Savino | gesto inaspettato

(Di sabato 9 luglio 2022) La conduttrice televisiva avrà un nuovo ruolo in tv ai ‘danni’ di. Che programma la vedrà come protagonista nella prossima stagione?è una delle conduttrici televisive più impegnate negli ultimi decenni. Durante la sua carriera, laè stata impegnata per tantissimi anni anche in radio, conducendo alcuni programmi prima su Radio Deejay e poi su Radio 101. Dal 2011 in poi si è dedicata esclusivamente alla tv!– AltranotiziaMa che cosa è successo nelle ultime ore? Che programma televisivo vedrà lacome protagonista nella prossima stagione? Che ‘sgarro’ ha fatto a...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - eversincekissys : federica panicucci con dei fan - zazoomblog : Federica Panicucci tanta apprensione nelle parole della conduttrice. Cosa succede – VIDEO - #Federica #Panicucci… - infoitcultura : Back to School di Federica Panicucci, colpacci: ecco i primi 4 vip nel cast - hektorverIaine : @isabelladuvaI palese Federica Panicucci ma più ringiovanita -

Bufera Mediaset:ruba il posto proprio a lui e si prende il famoso reality e annuncia i primi 4 vip scritto su Più Donna da Imma Bartolo . Ogni giorno si hanno notizie sui nuovo palinsesti, in ...Si parte con il matrimonio "segreto" di, per passare a un'intervista allo storico compagno di Gianni Versace, Antonio D'Amico, a 25 dalla morte del grande stilista. E poi i ...I due ex di Uomini e Donne Sorge e Onestini potrebbero essere nel cast di Back to School 2022: sarebbe in trattativa anche l'ex gieffina Capriotti ...Federica Panicucci mostra un fisico perfetto a più di cinquant'anni: l'età non sembra passare mai per lei, sapete qual è il suo segreto