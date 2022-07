Attentato Shinzo Abe, il killer voleva uccidere un leader religioso per vendicare la madre: si era indebitata con le donazioni (Di sabato 9 luglio 2022) L'uomo accusato dell'uccisione dell'ex premier giapponese Shinzo Abe intendeva compiere un Attentato contro il capo di un gruppo religioso, che in qualche modo riteneva collegato ad Abe.... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 luglio 2022) L'uomo accusato dell'uccisione dell'ex premier giapponeseAbe intendeva compiere uncontro il capo di un gruppo, che in qualche modo riteneva collegato ad Abe....

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - PaoloTrombin : RT @ispionline: Shinzo #Abe, ex Premier e figura chiave della politica del #Giappone, è stato ucciso in un attentato a una settimana dalle… - galbcasanova : RT @ispionline: Shinzo #Abe, ex Premier e figura chiave della politica del #Giappone, è stato ucciso in un attentato a una settimana dalle… -