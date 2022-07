(Di sabato 9 luglio 2022) Finalmente viene fuori tutta la verità sulche sarebbe nato durante l’ultima edizione del talent show21 – Screenshot YoutubeEra ora che si facesse chiarezza sul presuntoche ha fatto impazzire i tantissimi fan incollati davanti al piccolo schermo a guardare l’ultima edizione dei, il talent show condotto da Maria De Filippi. A raccontare come sono andate davvero le cose è Carola Puddu, la giovane ballerina amatissima dall’insegnante Alessandra Celentano. La ragazza è stata intervistata di recente dal settimanale Di Più, occasione propizia per spiegare cosa c’èe cosa potrebbe esserci tra lei e Luigi Strangis. Luigi è il cantante che si è aggiudicato la vittoria finale del talent. Amatissimo per via del suo talento, ha ...

MondoTV241 : Amici 21, Carola Puddu, con Luigi Strangis storia mai esistita poi parla del presunto flirt con LDA, ecco le sue pa… - aivalf_18 : solo chi non ha seguito un cazzo di amici puó aver pensato ad un flirt tra carola e lda - occhio_notizie : Amici, Carola Puddu su Luigi Strangis: «È tutto un “se”, un “forse”, un ma”». C'è del tenero tra i due?? #amici21… - giiuliaastyless : @i69VHLT potrebbero essere due amici che si vedono, io ho iniziato a credere nei larry quando a forza di fare quest… -

Amici 21 | Flirt misterioso: "Non c'è stato nulla", arriva la confessione In un'intervista la ballerina di Amici ha chiuso in merito a un futuro in coppia con Luigi Strangis e ha smentito le voci di flirt con LDA ...Carola Puddu, in un'intervista per Di Più, smentisce il flirt con LDA e torna a parlare di Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21 ...