Addio a Emanuele Vaccarini di “Avanti un altro” | il messaggio della Bruganelli su Instagram

Leggi su dilei

(Di sabato 9 luglio 2022) Una morte che lascia senza parole., noto per essere stato il “gladiatore” diun, si è spento improvvisamente a soli 44 anni. Un ruolo, il suo, con il quale è entrato nelle case degli italiani e per il quale si è fatto amare. In questa circostanza, quindi, non poteva mancare l’intervento di Sonia, che del game show condotto da Paolo Bonolis è l’anima organizzativa. Lutto adun, è mortoLe cause del decesso sono ignote, nonostante si sia parlato di alcuni problemi di salute che l’avevano colpito nell’ultimo periodo. Protagonista assoluto del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti,aveva già partecipato allo show in veste ...