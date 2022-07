Volvo Trucks presenta percorso verso zero emissioni e incidenti (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks dimostrerà la sua forte posizione nel settore della mobilità elettrica all’IAA Transportation, la più importante fiera mondiale per la mobilità, i trasporti e la logistica. Nell’occasione, l’azienda presenterà nuove soluzioni di sicurezza e le più recenti tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti. Il tema generale di Volvo Trucks all’IAA Transportation for Commercial Vehicles, in programma ad Hannover dal 20 al 25 settembre 2022, sarà “Towards zero”: zero emissioni e zero incidenti. Volvo Trucks esporrà la sua gamma di camion elettrici – la più vasta nel settore – con tre modelli per applicazioni pesanti e due per impieghi medi, per i quali sono già iniziati gli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –dimostrerà la sua forte posizione nel settore della mobilità elettrica all’IAA Transportation, la più importante fiera mondiale per la mobilità, i trasporti e la logistica. Nell’occasione, l’azienda presenterà nuove soluzioni di sicurezza e le più recenti tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti. Il tema generale diall’IAA Transportation for Commercial Vehicles, in programma ad Hannover dal 20 al 25 settembre 2022, sarà “Towards”:esporrà la sua gamma di camion elettrici – la più vasta nel settore – con tre modelli per applicazioni pesanti e due per impieghi medi, per i quali sono già iniziati gli ...

