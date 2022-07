Virginia Raggi via dal M5s? Le ambizioni dell’ex sindaca e le proteste in chat per l’«inceneritore» a Roma (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi è molto arrabbiata con Giuseppe Conte. Alla base di tutto c’è una telefona tra l’ex premier e il suo ministro dell’Economia dell’epoca, ovvero Roberto Gualtieri. Nel colloquio il primo cittadino della Capitale ha spiegato all’ex Avvocato del Popolo che il termovalorizzatore a Roma serve. «Non ci sono alternative, vedi anche tu in quali condizioni versa Roma oggi. In questo momento non abbiamo tempo per soluzioni sperimentali (un riferimento alla proposta di Grillo sull’ossidocombustione, ndr). Tra due anni c’è il Giubileo», ha detto Gualtieri a Conte. Ma il ragionamento non è piaciuto a Raggi. «Quindi ricapitoliamo: a Roma adesso arrivano i fondi extra per il Giubileo, i fondi per la Capitale, i poteri straordinari ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’exdiè molto arrabbiata con Giuseppe Conte. Alla base di tutto c’è una telefona tra l’ex premier e il suo ministro dell’Economia dell’epoca, ovvero Roberto Gualtieri. Nel colloquio il primo cittadino della Capitale ha spiegato all’ex Avvocato del Popolo che il termovalorizzatore aserve. «Non ci sono alternative, vedi anche tu in quali condizioni versaoggi. In questo momento non abbiamo tempo per soluzioni sperimentali (un riferimento alla proposta di Grillo sull’ossidocombustione, ndr). Tra due anni c’è il Giubileo», ha detto Gualtieri a Conte. Ma il ragionamento non è piaciuto a. «Quindi ricapitoliamo: aadesso arrivano i fondi extra per il Giubileo, i fondi per la Capitale, i poteri straordinari ...

