(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Qualcosa si muove nella grande palude del. Il leader di Azione, Carlo, ha annunciato, insieme a +Europa, una nuova formazione che ambisce ad aggregare le forze «liberali, democratiche, repubblicane e europeiste». La nascita delsoggetto è prevista per il 24 settembre, quando avrà luogo il congresso fondativo. «Non c’è che una soluzione…», comevorrebbe salvare l’Italia Nelle intenzioni diquestocentrista sarebbe nientemeno che «l’unica cosa che può salvare il Paese». Il leader di Azione si lancia in previsioni per il futuro e rincara la dose, tanto da affermare: «Non c’è che una soluzione: che questo movimento alle prossime elezioni prenda più del 10% e non consenta un governo di destra». ...

«Spaccare il bipopulismo e continuare con Draghi»: il progetto di Calenda per fare un nuovo centro, ma intanto litiga con tutti Il leader di Azione Carlo Calenda traccia la linea della sua forza politica e non risparmia nessuno degli avversari politici. Durissimo contro M5S e Meloni.Alla conferenza stampa di prestazione del Comitato di garanzia del nuovo soggetto liberale per le prossime elezioni, il leader di Azione, Carlo Calenda, traccia la linea politica e non risparmia nessu ...