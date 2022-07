Shinzo Abe colpito da armi da fuoco a Nara | l’ex premier giapponese non dà segni di vita | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022)primo ministroAbe durante un evento elettorale asarebbe statoe secondo quanto riferiscono le autorità locai ha subito un arresto cardiorespiratorio.Abe sarebbe stato soccorso con un’ambulanza che lo ha portato in ambulanza in ospedale dopo l’incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametrili, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della cittàoccidentale di, dove e’ avvenuto l’attacco.: Former Japan PMAbe lying on ground appears to have been shot with shotgun @Abepic.twitter.com/tcnfHWb207 — Suprmann (@Finance d0ct0r) July 8, 2022Abe ...