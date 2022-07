Rudy Zerbi | rivelazione a Lorella Cuccarini | “Se Maria De Filippi mi ha salvato? È vero Ero giovane | avevo potere | soldi…”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Quattordici anni. Da tantocollabora con il talent di Canale 5 “Amici”, in qualità di insegnante. Un amore maturo, diciamo. Ma come è scattata la scintilla? Lo ha raccontato lo stesso conduttore radiofonico al programma online di: “Un caffè con…”. Dopo il licenziamento dalla Sony, di cuiera amministratore delegato a soli 30 anni,Delo ha: “Ero, soldi ed ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”, ha spiegato. “Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con tre figli, con una vita ...

