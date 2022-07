Regno Unito, dal fondatore di YouGov all’aspirante Thatcher: chi sono i contendenti per il dopo-Johnson (Di venerdì 8 luglio 2022) L’uscita di scena di Johnson fa scattare la corsa per la leadership dei Conservatori. Chi sono i candidati Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 luglio 2022) L’uscita di scena difa scattare la corsa per la leadership dei Conservatori. Chii candidati

LiaQuartapelle : La leadership di Johnson collassa tra menzogne, faide, scandali sessuali e un bilancio pesante: Brexit, crisi econo… - antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - lorepregliasco : Vado controcorrente. A me il discorso delle dimissioni di Boris Johnson è piaciuto. Conciso, sobrio, dritto al punt… - sole24ore : ?? #RegnoUnito, dal fondatore di YouGov all’aspirante Thatcher: chi sono i contendenti per il dopo-Johnson.… - CosaInTendenza : Alle 11:00 Regno Unito con 1.359 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 47 Tweet in evidenza per l'h… -

Bojo, il declino e il sovranismo che non paga Era il 24 luglio di tre anni fa quando Boris Johnson assunse, nel giro di due giorni, la guida del partito conservatore prima e dell'intero Regno Unito poi. Mille giorni nei quali ha guidato il Paese fuori dall'Unione Europea, attraverso una pandemia e, più recentemente, anche attraverso una guerra ai confini del continente. Un'agenda ... Come placare il vento di follia innescato da Boris Johnson Poco importa che Johnson avesse promesso "un futuro radioso" una volta che il Regno Unito si fosse liberato dei vincoli dell'Unione europea e che la maggior parte delle sue promesse si sia rivelata ... Era il 24 luglio di tre anni fa quando Boris Johnson assunse, nel giro di due giorni, la guida del partito conservatore prima e dell'interopoi. Mille giorni nei quali ha guidato il Paese fuori dall'Unione Europea, attraverso una pandemia e, più recentemente, anche attraverso una guerra ai confini del continente. Un'agenda ...Poco importa che Johnson avesse promesso "un futuro radioso" una volta che ilsi fosse liberato dei vincoli dell'Unione europea e che la maggior parte delle sue promesse si sia rivelata ...