Morata si sarebbe proposto al Bayern Monaco per il dopo Lewandowski (Di venerdì 8 luglio 2022) Prima di ritornare all’Altetico Madrid Alvaro Morata avrebbe fatto un sondaggio con il Bayern Monaco per rimpiazzare Lewandowski. Il rumor Morata poteva diventare un giocatore del Bayern Monaco per prendere il posto di Lewandowski che vuole andare al Barcellona. Per i tedeschi di Sport 1, infatti, l’ex attaccante della Juve si sarebbe proposto al club bavarese che però non ha mai preso in considerazione l’ingaggio dello spagnolo. Morata, dopo il mancato riscatto da parte dei bianconeri, ha fatto ritorno all’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Prima di ritornare all’Altetico Madrid Alvaroavrebbe fatto un sondaggio con ilper rimpiazzare. Il rumorpoteva diventare un giocatore delper prendere il posto diche vuole andare al Barcellona. Per i tedeschi di Sport 1, infatti, l’ex attaccante della Juve sial club bavarese che però non ha mai preso in considerazione l’ingaggio dello spagnolo.il mancato riscatto da parte dei bianconeri, ha fatto ritorno all’Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlexDGlondon : Vincere la Champions e cagare in testa contemporaneamente a #Ronaldo #Ramsey #Bernardeschi #Dybala #DeLigt… - AleGobbo87 : RT @EdoardoMecca1: Molti si stupiscono perché ci sarebbe traffico in quei ruoli ma nella migliore delle ipotesi possibili si profilerebbe q… - MFajriyansyah : RT @EdoardoMecca1: Molti si stupiscono perché ci sarebbe traffico in quei ruoli ma nella migliore delle ipotesi possibili si profilerebbe q… - Francesco54 : Un amico chiede: Com’è possibile che Dybala sarebbe un problema per l’Inter, mentre Zaniolo, DiMaria, Chiesa, Vlaho… - Maya94165656 : @salvotorrisi94 @EdoardoMecca1 Rimane il fatto che come esterno sinistro in attesa di Chiesa non hai nessuno. E ti… -