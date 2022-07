Pubblicità

italiaserait : Milano, crolla pezzo edificio in costruzione: feriti - SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Milano, crolla una soletta: operai feriti - ledicoladelsud : Milano, crolla pezzo edificio in costruzione: feriti - tempoweb : #Milano, crolla un edificio in costruzione: ci sono dei feriti #vigilidelfuoco #8luglio #iltempoquotidiano… - LocalPage3 : Milano, crolla pezzo edificio in costruzione: feriti -

La Stampa

... all'augurio di "Un brindisi alla felicità", spacca una bottiglia in testa a Salmo chea ... al Flop Tour di Salmo atantissimi ospiti Su quel palco che per i tifosi die la città ...Inoltre sulla A15 Parma - La Spezia è chiuso il bivio per la A1 versoe l'entrata di Fidenza ... Maltempo,la parete di una stalla nei pressi di Besenzone: muore il titolare di un'azienda ... Milano, crolla la soletta di un edificio in costruzione: ci sono operai feriti (Adnkronos) – Feriti a Milano, a causa del crollo dell’armatura della soletta di un edificio in costruzione in via Espinasse 101, in zona Villapizzone. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, intervenuti ...Alcune persone sono rimaste ferite in seguito a un crollo in un edificio in costruzione a Milano: la ricostruzione dei fatti e il bilancio dei feriti.