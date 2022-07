Milan | Duarte ceduto a titolo definitivo al Basaksehir

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha comunicato “di averle prestazione sportive del difensore Leonardo Camposda Silva all’Istanbul“. Il centrale difensivo brasiliano, quindi, lascia definitivamente il club rossonero, che lo aveva prelevato nell’estate del 2019 dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il classe ’95 aveva però collezionato solo una manciata di presenze con i rossoneri, che lo hanno poiin prestito nell’ultima stagione e mezza proprio al. Dopo qualche settimana di trattativa, la formazione turca, quarta nell’ultimo campionato, ha deciso di acquistare definitivamente il cartellino del giocatore per una cifra al momento non confermata. SportFace.

