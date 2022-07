Gyrus entra nel capitale di Consulcesi Group

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos Salute) - "Il nostro obiettivo è costruire la più grande e avanzata piattaforma digitale nel settore sanitario e pharma eCapital può essere il partner ideale per accelerare questo processo". Massimo Tortorella...

Agenzia askanews

nel capitale di Consulcesi Group: è stato siglato il signing per la cessione di una quota maggioritaria di minoranza al fondo svizzero Gyrus Capital. 'Il nostro obiettivo è costruire la più grande e avanzata piattaforma digitale nel settore sanitario e pharma e Gyrus Capital può essere il partner ideale per accelerare questo processo'