Google Pixel e Samsung Galaxy a rischio: scoperta vulnerabilità pericolosissima del Kernel Android (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora una volta siamo qui a raccontarvi di una vulnerabilità zero-day, una “falla” che potrebbe essere utilizzata dai malintenzionati della rete per penetrare i vostri sistemi operativi. vulnerabilità Android, 8/7/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come riporta Dday.it, si tratta di un problema non da poco che consente letture e scritture arbitrare su tutti i telefoni Android dotati della versione Kernel Linux 5.10, fra cui anche i Google Pixel 6 e i Samsung Galaxy S22. A scoprire tale vulnerabilità è stato il dottorando della Northwestern University dell’Illinois, Zhenpeng Lin, un ricercatore e programmatore geniale che in passato aveva scoperto una debolezza di Ubuntu in occasione dell’evento Pwn2Own 2022 ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora una volta siamo qui a raccontarvi di unazero-day, una “falla” che potrebbe essere utilizzata dai malintenzionati della rete per penetrare i vostri sistemi operativi., 8/7/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come riporta Dday.it, si tratta di un problema non da poco che consente letture e scritture arbitrare su tutti i telefonidotati della versioneLinux 5.10, fra cui anche i6 e iS22. A scoprire taleè stato il dottorando della Northwestern University dell’Illinois, Zhenpeng Lin, un ricercatore e programmatore geniale che in passato aveva scoperto una debolezza di Ubuntu in occasione dell’evento Pwn2Own 2022 ...

