Giovanni Ciacci dietrofront pazzesco: "Perché lo ha fatto?", esplode il caso sul GF Vip (Di venerdì 8 luglio 2022) Giovanni Ciacci in queste ultime ore sta facendo molto parlare di sé. Che cosa sta succedendo all'ex volto della Rai? Giovanni Ciacci (Twitter screenshot)Si parla molto in queste ore di Giovanni Ciacci e della sua trattativa per la partecipazione al GF Vip 7. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo. La notizia semiufficiale è la partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip a 7. Pare che la produzione e Alfonso Signorini gli abbiano proposto un contratto e le parti stiano discutendo sui dettagli. Sarebbe solo questione di tempo per la conferma ufficiale, ma intanto si scatenano svariate polemiche proprio verso il conduttore televisivo. Il conduttore che è stato accanto a Bianca Guaccero per tanti anni su Rai 2 sarebbe un concorrente perfetto per il ...

