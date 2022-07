F1, Mick Schumacher: “Avrei potuto fare qualcosa in più nell’ultimo giro. Spero di conquistare punti” (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora una volta Mick Schumacher ha conquistato un buon risultato, iniziando positivamente il weekend del Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1, nelle qualifiche odierne, aggiudicandosi l’ottava posizione in griglia di partenza per la sprint race di domani. Sessione ottima per la Haas, che ha potuto puntare non solo su Schumacher ma anche su Kevin Magnussen nel Q3, conquistando dunque entrambi la top 10. Si tratta soltanto di un inizio, dal momento che la griglia della gara di domenica verrà fuori dalla sprint race, ma è senza ombra di dubbio un’ottima base di partenza. Di seguito, le parole del tedesco al termine delle qualifiche odierne riportate da motorsport: “Avrei potuto fare qualcosa di più, soprattutto nell’ultimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Ancora una voltaha conquistato un buon risultato, iniziando positivamente il weekend del Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1, nelle qualifiche odierne, aggiudicandosi l’ottava posizione in griglia di partenza per la sprint race di domani. Sessione ottima per la Haas, che hapuntare non solo suma anche su Kevin Magnussen nel Q3, conquistando dunque entrambi la top 10. Si tratta soltanto di un inizio, dal momento che la griglia della gara di domenica verrà fuori dalla sprint race, ma è senza ombra di dubbio un’ottima base di partenza. Di seguito, le parole del tedesco al termine delle qualifiche odierne riportate da motorsport: “di più, soprattutto...

