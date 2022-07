Cosa c’è dietro il caos aerei in Europa e Stati Uniti (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è caos nei cieli e negli aeroporti degli Stati Uniti ed Europa. La linea Deutsche Lufthansa prepara un’altra ondata di cancellazioni di voli a causa della carenza di personale all’inizio della stagione delle vacanze estive. Secondo l’agenzia Bloomberg, Lufthansa, che è la più grande compagnia aerea europea, ha già cancellato un totale di 3.100 voli il mese scorso, e si prepara a eliminare circa un quinto delle partenze dai suoi hub di Francoforte e Monaco: “L’industria aeronautica europea ha subito colli di bottiglia senza precedenti e lunghe code per il check-in negli aeroporti da Heathrow a Bruxelles a Dusseldorf. British Airways in precedenza ha cancellato migliaia di voli in mezzo a una crisi di personale”. L’obiettivo di queste cancellazioni, secondo un portavoce di Lufthansa, sarà fornire un piano di volo ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) C’ènei cieli e negli aeroporti deglied. La linea Deutsche Lufthansa prepara un’altra ondata di cancellazioni di voli a causa della carenza di personale all’inizio della stagione delle vacanze estive. Secondo l’agenzia Bloomberg, Lufthansa, che è la più grande compagnia aerea europea, ha già cancellato un totale di 3.100 voli il mese scorso, e si prepara a eliminare circa un quinto delle partenze dai suoi hub di Francoforte e Monaco: “L’industria aeronautica europea ha subito colli di bottiglia senza precedenti e lunghe code per il check-in negli aeroporti da Heathrow a Bruxelles a Dusseldorf. British Airways in precedenza ha cancellato migliaia di voli in mezzo a una crisi di personale”. L’obiettivo di queste cancellazioni, secondo un portavoce di Lufthansa, sarà fornire un piano di volo ...

Pubblicità

CarloCalenda : C'è una cosa che accomuna tutti i populisti: falliscono sempre la prova del governo. Nel mentre però provocano disa… - _Nico_Piro_ : #7luglio ecco cosa accade quando la #guerra viene usata da un premier per far dimenticare i suoi problemi interni,… - fffitalia : La tragedia della #Marmolada è una tragedia #climatica . Cosa accadrà nei prossimi 10 anni, se la situazione è già… - Emma20333829 : RT @PicodaMirandola: @ladyonorato @P4Ql4 Iniziamo a pretendere: - di sapere cosa c'è nei sieri altro che segreto militare, -di fare analisi… - lillo_greg : @ManuelaPiersimo @CarloCalenda E questo cosa c'entra? Ma voi grillopitechi non riuscite proprio a rimanere sull'argomento? -