“Con le infradito in discesa” | il libro dell’estate di BAZ ricordate Gianni Cyano?

Simpatico, testardo, esuberante: Marco è uno speaker radiofonico di successo, allergico alla monogamia, fedele solo alla sua adorata moto. Mai avrebbe immaginato che proprio lui si sarebbe innamorato. Con Margherita infatti Marco scopre di avere un cuore che però dopo un anno di amore folle va in mille pezzi: un inequivocabile, inaspettato tradimento. Marco decide di indagare per scoprire il segreto di Margherita. Un viaggio alla ricerca della verità che lo porterà a scoprire non solo quello che cerca, ma molto di più. È la trama, molto autobiografica, di Con le infradito in discesa nuovo romanzo di Marco BAZ Bazzoni disponibile in libreria e sugli store digitali, edito da Mondadori. Ci racconta l'autore: "Il romanzo parla di una storia d'amore in cui, come più o meno in tutte, subentrano dubbi e gelosie che prendono forma di giallo. Il tutto condito ...

