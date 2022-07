Annuncio shock per Milly Carlucci | la star l’abbandona all’ultimo minuto | adesso è nei guai

Leggi su ck12

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’arriva dalla conduttrice: ladel suo programma la abbandona in corsa, sostituzione lampo in vista per “Ballando con le Stelle”.(fonte youtube)Per la conduttriceè arrivato il momento del commiato: mentre l’elegante conduttrice di “Ballando con le Stelle” scalda i motori per la prossima edizione, il noto ballerino approda su altri lidi. La mattatrice RAI sta approfittando della pausa estiva per reclutare talenti nel suo “Ballando on the road”, alla ricerca dei volti più interessanti per il suo talent. Nelle ultime ore,ha compiuto unsui sui social: Vito Coppola non farà più parte della sua scuderia in ...