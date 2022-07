(Di venerdì 8 luglio 2022) E' stato organizzato per il Cortile dei Lettori dalla Libreria Alberi d'Acqua. Per motivi di salute, l'autrice non potrà essere presente all'evento organizzato ...

Pubblicità

GazzettadAsti : Annullato l’incontro con Paola Cereda - Profilo3Marco : RT @gazzettanapoli: Sarà Mara Venier ad aprire mercoledì 6 luglio la seconda settimana di eventi di Palazzo Reale SummerFest, che fino al 3… - Profilo3Marco : RT @gazzettanapoli: Sarà Mara Venier ad aprire mercoledì 6 luglio la seconda settimana di eventi di Palazzo Reale SummerFest, che fino al 3… - gazzettanapoli : Sarà Mara Venier ad aprire mercoledì 6 luglio la seconda settimana di eventi di Palazzo Reale SummerFest, che fino… - gazzettanapoli : Sarà Mara Venier ad aprire mercoledì 6 luglio la seconda settimana di eventi di Palazzo Reale SummerFest, che fino… -

QuiBrescia.it

E' statol'con Paola Cereda organizzato per il Cortile dei Lettori dalla Libreria Alberi d'Acqua. Per motivi di salute, l'autrice non potrà essere presente all'evento organizzato lunedì 11 ...Molto più di un'ipotesi. Un rischio concreto di vederil concerto dei Kiss. Che senza gli effetti pirotecnici, da sempre protagonisti dei live ...Il primo cittadino ha in programma un... "Filosofi a tavola", annullato l'incontro a Barbariga E' stato annullato l'incontro con Paola Cereda organizzato per il Cortile dei Lettori dalla Libreria Alberi d'Acqua. Per motivi di salute, l'autrice non ...Un'altra curiosità su Gerry Scotti viene a galla, e riguarda la sua vita privata. Ecco cosa rivela il conduttore sul matrimonio mancato ...