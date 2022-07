Tra 24 ore cambia tutto: 10 gradi in meno, ecco dove il meteo sarà stravolto (Di giovedì 7 luglio 2022) Il meteo cambia ancora volto. Dopo settimane di caldo africano senza sosta, arriva la frescura. Ma non sarà un ventata di aria fresca come tutte le altre. Arriverà un crollo termico di circa 10 gradi rispetto alle temperature di questi giorni. Secondo gli esperti di 3bmeteo sono attesi temporali e rovesci su tutta la Penisola. In particolare i rovesci saranno più persistenti al Centrosud e in modo particolare sul lato Adriatico e sulle regioni meridionali. Il giorno da segnare sul calendario è venerdì 8 luglio. Nelle prossime 24 ore cambierà radicalmente tutto. Ma attenzione: il weekend dovrebbe essere stabile con sole e caldo. Le piogge si concentreranno molto anche sul versante adriatico. Sul fronte maltempo va ricordato che si innescheranno improvvise raffiche di vento che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilancora volto. Dopo settimane di caldo africano senza sosta, arriva la frescura. Ma nonun ventata di aria fresca come tutte le altre. Arriverà un crollo termico di circa 10rispetto alle temperature di questi giorni. Secondo gli esperti di 3bsono attesi temporali e rovesci su tutta la Penisola. In particolare i rovesci saranno più persistenti al Centrosud e in modo particolare sul lato Adriatico e sulle regioni meridionali. Il giorno da segnare sul calendario è venerdì 8 luglio. Nelle prossime 24 ore cambierà radicalmente. Ma attenzione: il weekend dovrebbe essere stabile con sole e caldo. Le piogge si concentreranno molto anche sul versante adriatico. Sul fronte maltempo va ricordato che si innescheranno improvvise raffiche di vento che ...

