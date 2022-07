(Di giovedì 7 luglio 2022) Condannato in primo piano, verdetto ribaltato in appello: per il giudice la vittima era "alterata per l'uso smodato di alcol" e la cerniera può avere ceduto "nell'esaltazione del momento" perché "di modesta qualità"

repubblica : Torino, assolto dall'accusa di violenza sessuale: 'La ragazza aveva bevuto e non ha chiuso la porta: lo ha indotto… - Corriere : «Era sbronza e ha lasciato la porta socchiusa, un invito a osare»: assolto presunto stupratore - GianniVaretto : RT @LaStampa: Per il giudice è stata lei a “indurlo a osare': assolto dall’accusa di violenza sessuale - PornoNoblogs : @MauGandolfi Se vuoi leggere altre disgustose citazioni dalla sentenza le trovi qui - RosannaVaroli : Torino, assolto dall'accusa di violenza sessuale: 'La ragazza lo ha indotto a osare' -

Leggi Anchedallo stupro perché 'la vittima non urlò': processo da rifare Secondo i giudici della Corte d'Appello la ragazza, 'alterata per un uso smodato di alcol (...), provocò l'..., sentenza controversa della Corte d'Appello: un giovane , condannato in primo grado, è statodall'accusa di violenza sessuale ai danni di un' amica . Per i giudici, che hanno ribaltato ...TORINO. Assolto dalle accuse di violenza sessuale. La Corte d'appello di Torino ha ribaltato una sentenza di condanna di primo grado che accusava un giovane di aver abusato di una sua amica. "La giova ...Assolto dalla condanna di stupro perché la vittima lo avrebbe indotto a 'osare'. È questa in breve la motivazione che la Corte d'Appello di Torino ha espresso per ribaltare quanto i giudici avevano gi ...