L’Inter studia la formula per Bremer: lui vuole i nerazzurri (Di giovedì 7 luglio 2022) Gleison Bremer aspetta l’intesa tra Inter e Torino Resta da completare il calciomercato in casa Inter, soprattutto in difesa dove si cerca l’intesa con il Torino per il passaggio in nerazzurro di Gleison Bremer. Il giocatore ha da tempo dato la sua disponibilità al club di Viale della Liberazione che spera di trovare nel più breve tempo possibile l’intesa con il club di Urbano Cairo. “Ieri si è sparsa la notizia che l’agente del brasiliano fosse a Milano, ma di certo non ci sono stati incontri in viale della Liberazione. Con il centrale del Torino, filtra dal quartier generale nerazzurro, è tutto a posto da mesi e va “solo” trovata un’intesa con Cairo sul cartellino di Bremer. Ci sono almeno 10-15 milioni tra i 28-30 proposti dalL’Inter e gli oltre 40 che i granata pretendono, incuranti della clausola rescissoria ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Gleisonaspetta l’intesa tra Inter e Torino Resta da completare il calciomercato in casa Inter, soprattutto in difesa dove si cerca l’intesa con il Torino per il passaggio in nerazzurro di Gleison. Il giocatore ha da tempo dato la sua disponibilità al club di Viale della Liberazione che spera di trovare nel più breve tempo possibile l’intesa con il club di Urbano Cairo. “Ieri si è sparsa la notizia che l’agente del brasiliano fosse a Milano, ma di certo non ci sono stati incontri in viale della Liberazione. Con il centrale del Torino, filtra dal quartier generale nerazzurro, è tutto a posto da mesi e va “solo” trovata un’intesa con Cairo sul cartellino di. Ci sono almeno 10-15 milioni tra i 28-30 proposti dale gli oltre 40 che i granata pretendono, incuranti della clausola rescissoria ...

Pubblicità

Marco70095212 : @Neer01 @massimozampini E sempre a @massimozampini dovresti chiedere perché va dicendo in giro che l'inter ha 860mi… - CalcioOggi : Onana-Handanovic: l'Inter studia la convivenza tra due big in porta - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Onana-Handanovic: l’Inter studia la convivenza tra due big in porta: Onana-Handanovic: l’Inter studia la convivenza… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Onana-Handanovic: l’Inter studia la convivenza tra due big in porta - Gazzetta_it : Onana-Handanovic: l’Inter studia la convivenza tra due big in porta -

Onana - Handanovic: l'Inter studia la convivenza tra due big in porta L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi "Crisi" della scienza: come facilitare la comunicazione tra esperti e profani ... il ruolo della semiotica La semiotica studia i processi ... l'idea è quella di una distinzione tra qualcosa di intellegibile e ... o a quelli acquisiti per esperienza personale , distinguendo o inter - ... La Gazzetta dello Sport 'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi... il ruolo della semiotica La semioticai processi ...'idea è quella di una distinzione tra qualcosa di intellegibile e ... o a quelli acquisiti per esperienza personale , distinguendo o- ... Onana-Handanovic: l'Inter studia la convivenza tra due big in porta