Laura Lonzi, la mamma che muore e lascia al figlio un libro per ogni futuro compleanno (Di giovedì 7 luglio 2022) Le avevano diagnosticato una rara e grave neoplasia lo scorso anno e ad aprile aveva capito che non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere a lungo. Che non ce l’avrebbe fatta a crescere il suo Tommaso, quel figlio nato solamente tre anni fa dall’unione con suo marito Antonio. E, purtroppo, alla fine di giugno Laura Lonzi si è spenta. Prima di morire, però, ha deciso di confezionare una serie di regali da consegnare a suo figlio nel corso dei suoi futuri compleanni. Dei libri a lei molto cari per far sentire la sua presenza viva nel ricordo e nella memoria del suo piccolo. Laura Lonzi muore a 37 anni e lascia al figlio un libro per ogni compleanno “Gli ha lasciato un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Le avevano diagnosticato una rara e grave neoplasia lo scorso anno e ad aprile aveva capito che non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere a lungo. Che non ce l’avrebbe fatta a crescere il suo Tommaso, quelnato solamente tre anni fa dall’unione con suo marito Antonio. E, purtroppo, alla fine di giugnosi è spenta. Prima di morire, però, ha deciso di confezionare una serie di regali da consegnare a suonel corso dei suoi futuri compleanni. Dei libri a lei molto cari per far sentire la sua presenza viva nel ricordo e nella memoria del suo piccolo.a 37 anni ealunper“Gli hato un ...

