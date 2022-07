La differenza reti è decisiva per la promozione: le due squadre segnano 187 gol. La combine è così palese che se ne va pure l’arbitro (Di giovedì 7 luglio 2022) In Sierra Leone nell’ultima giornata della Super10 – l’equivalente della nostra Serie B – sono stati segnati 187 gol in due partite. Il clamoroso caso di combine ha riguardato Gulf FC-Koquima Lebanon e Kahunla Rangers-Lumbebu United, terminate rispettivamente 91-1 e 95-0. Il risultato si spiega con il fatto che Gulf FC e Kahunla Rangers alla vigilia dell’ultima giornata erano appaiate in testa alla classifica e la differenza reti sarebbe stata decisiva per la promozione nella massima serie del Paese africano. La notizia è ancora più clamorosa se si analizza l’andamento dei due incontri. Infatti, all’intervallo il tabellino vedeva il Gulf FC in vantaggio per “solo” 7-1 sul Koquima Lebanon, mentre il Kahunla Rangers primeggiava 2-0 sul Lumbebu United. Nella ripresa i Rangers hanno improvvisamente segnato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) In Sierra Leone nell’ultima giornata della Super10 – l’equivalente della nostra Serie B – sono stati segnati 187 gol in due partite. Il clamoroso caso diha riguardato Gulf FC-Koquima Lebanon e Kahunla Rangers-Lumbebu United, terminate rispettivamente 91-1 e 95-0. Il risultato si spiega con il fatto che Gulf FC e Kahunla Rangers alla vigilia dell’ultima giornata erano appaiate in testa alla classifica e lasarebbe stataper lanella massima serie del Paese africano. La notizia è ancora più clamorosa se si analizza l’andamento dei due incontri. Infatti, all’intervallo il tabellino vedeva il Gulf FC in vantaggio per “solo” 7-1 sul Koquima Lebanon, mentre il Kahunla Rangers primeggiava 2-0 sul Lumbebu United. Nella ripresa i Rangers hanno improvvisamente segnato ...

