Incubo scissione-bis: il M5S vota la fiducia ma infuria la sfida tra "poltronisti" e "travagliani" (Di giovedì 7 luglio 2022) L'esito era scontato: fiducia sul dl Aiuti e al governo Draghi, alla Camera, in attesa della prova "del nove" al Senato, quando il gruppo del M5S in Parlamento deciderà – sulla base delle risposte del premier alla lettera di rivendicazione politica – se continuare o meno a sostenere l'azione della maggioranza. Il M5S vota la fiducia sul Dl Aiuti alla Camera Oggi pomeriggio il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 419 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul decreto Aiuti. Sì compatto del M5S, no altrettanto deciso dell'opposizione di Fratelli d'Italia. Sul voto finale del decreto, e sul passaggio di fiducia al Palazzo Madama, potrebbe invece arrivare il no.

