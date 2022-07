Governo: Scalfarotto, 'Conte come Renzi? No, visione e strategia non è cosa da tutti' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Draghi non è Conte ma anche Conte non è Renzi: ci vogliono visione e strategia e non è cosa da tutti. Renzi ha pestato le scarpe di molti, tirato dritto rispetto a riforme urgenti, si era dato un'agenda autenticamente riformatrice in un paese molto corporativo, basta vedere cosa sta accadendo sui taxi o riguardo ai balneari". Così il Sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto a SkyStart su Skytg24. Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Draghi non èma anchenon è: ci voglionoe non èdaha pestato le scarpe di molti, tirato dritto rispetto a riforme urgenti, si era dato un'agenda autenticamente riformatrice in un paese molto corporativo, basta vederesta accadendo sui taxi o riguardo ai balneari". Così il Sottosegretario all'interno Ivana SkyStart su Skytg24.

