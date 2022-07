Giro d’Italia Donne 2022: Labous fa il numero sul Passo Maniva. Van Vleuten guadagna altri secondi (Di giovedì 7 luglio 2022) Juliette Labous è la regina della settima tappa del Giro d’Italia Donne. La francese del Team DSM, che faceva parte della fuga di giornata, stacca tutte ad inizio Passo Maniva (GPM di prima categoria di 8,1 km al 10%) e arriva in solitaria al traguardo al termine di una frazione strepitosa. In classifica generale Annemiek Van Vleuten accelera nell’ultimo chilometro e guadagna, contando anche gli abbuoni 6” su Mavi Garcia e 16” su Marta Cavalli. L’inizio della frazione odierna è preceduto dalla notizia del ritiro di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo Visma era la titolare della maglia ciclamino (classifica a punti), ma ha preferito abbandonare la corsa per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni. Si parte dunque da Prevalle senza una ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Julietteè la regina della settima tappa del. La francese del Team DSM, che faceva parte della fuga di giornata, stacca tutte ad inizio(GPM di prima categoria di 8,1 km al 10%) e arriva in solitaria al traguardo al termine di una frazione strepitosa. In classifica generale Annemiek Vanaccelera nell’ultimo chilometro e, contando anche gli abbuoni 6” su Mavi Garcia e 16” su Marta Cavalli. L’inizio della frazione odierna è preceduto dalla notizia del ritiro di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo Visma era la titolare della maglia ciclamino (classifica a punti), ma ha preferito abbandonare la corsa per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni. Si parte dunque da Prevalle senza una ...

