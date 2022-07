Pubblicità

napolista : #Galtier spezza l’alternanza: il portiere titolare del #Psg sarà #Donnarumma La Gazzetta riporta le sue parole: «P… -

IlNapolista

, a sua volta, cambia diverse cose. A cominciare dal principio, ovvero del portiere. Una buona notizia anche per il cittì Mancini, oltre che per Donnarumma, che non ha mai nascosto la mal ..., a sua volta, cambia diverse cose. A cominciare dal principio, ovvero del portiere. Una buona notizia anche per il cittì Mancini, oltre che per Donnarumma, che non ha mai nascosto la mal ... Galtier spezza l'alternanza: il portiere titolare del Psg sarà Donnarumma - ilNapolista La Gazzetta riporta le sue parole: «Preferisco lavorare con un titolare e un vice». Navas sarà il secondo a meno che non si trasferisca altrove (citato anche il Napoli) ...